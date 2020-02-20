Наука и технологии
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Эксперт проверил миф о замедлении смартфона в играх во время зарядки
Достаточно интересная получилась проверка
Еще со времен обычных мобильных телефонов большинство пользователей верят, что их устройства, при зарядке, достаточно сильно проседают в производительности. Популярный YouTube-блогер Станислав Бобров с канала Argument600 решил проверить, так ли это на самом деле.
Для этого он проверил производительность устройства без подключенного зарядного устройства, при подключении зарядки на 5, 22 и 40 Вт. Самым последним, в рамках тестирования, был проверен вариант с 40 Вт-зарядкой при заряде аккумулятора на уровне 15%. По итогу даже при подобном сценарии эксперту удалось проверить и как итог развеять миф о замедлении смартфона в играх во время зарядки.
Но все же стоит понимать, что минимальная нагрузка на аккумулятор и смартфон в целом идет в момент зарядки лишь тогда, когда у устройства батарея восполнена на 75-80%, так как именно тогда контроллер питания сбавляет мощность приема и дает телефону расслабиться.