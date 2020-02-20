Эксперт проверил миф о замедлении смартфона в играх во время зарядки

Для этого он проверил производительность устройства без подключенного зарядного устройства, при подключении зарядки на 5, 22 и 40 Вт. Самым последним, в рамках тестирования, был проверен вариант с 40 Вт-зарядкой при заряде аккумулятора на уровне 15%. По итогу даже при подобном сценарии эксперту удалось проверить и как итог развеять миф о замедлении смартфона в играх во время зарядки.