Эксперт радиоволновых процессов назвал худшее место для Wi-Fi роутера в доме

Российские эксперты рекомендуют избегать установки Wi-Fi роутеров в спальне из-за возможных вредных последствий для здоровья. Доктор Михаил Костин, специалист в области технических наук, объясняет, что роутеры следует размещать в местах, где мы меньше времени проводим, таких как общие комнаты.

Научные исследования показывают, что длительное воздействие даже небольшого излучения роутеров на близком расстоянии может оказывать негативное влияние на наше здоровье. Поэтому эксперт советует подключать устройства к интернету по проводу, если это возможно, и выключать роутер на ночь или в периоды, когда не пользуемся гаджетами.

Кроме того, Костин отмечает, что при выборе роутера следует учитывать размер помещения. Если квартира или дом не превышают 50 квадратных метров, нет необходимости покупать и устанавливать специальные многоканальные Mesh-системы.

Такие простые меры безопасности могут помочь минимизировать потенциальные риски для здоровья и обеспечить более безопасное использование беспроводной сети в нашей повседневной жизни.