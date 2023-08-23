Эксперт раскритиковал «фабрики» инноваций

Система комплексных научно-технических программ (КНТП) не считается эффективной для управления научными исследованиями, так как она решает только отдельные местные задачи и не способствует развитию фундаментальной науки. Это мнение высказал главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач на форуме «Технопром».

КНТП и комплексные научно-технические проекты представляют собой инструмент для воплощения научно-технологической стратегии России. Эти программы объединяют координированные работы, включая научные исследования и этапы инновационного цикла, чтобы создавать новые технологии, продукцию или услуги. Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее заявил о планах пересмотреть механизм КНТП.

Андрей Клепач отметил, что КНТП, в текущем формате, не способствует развитию фундаментальной науки и ограничивается решением конкретных проблем, таких как детское питание и экология. Он предложил более последовательный подход к работе в сфере науки и уделить внимание развитию новых композитных материалов.