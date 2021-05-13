Эксперт раскрыл «дыры безопасности» Wi-Fi

В частности, специалист обнаружил в технологии несколько уязвимостей под названием Frag Attacks. Благодаря им мошенники могли иметь доступ к трафику жертвы. Причем в теории, похитить данные мог пользователь, который находится в радиусе действия сети. В то же время эксперт отметил, что для осуществления этого мошеннику потребовалось бы немало усилий — взаимодействовать с жертвой и обеспечить ее устройство необычными сетевыми параметрами.

Специалист по информационной безопасности добавил, что данные уязвимости относятся ко всем устройствам с Wi-Fi. Что интересно, от самого устройства зависели последствия атак. Известно, что некоторые из обнаруженных экспертом уязвимостей были ликвидированы, а над некоторыми все еще работают.