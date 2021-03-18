Эксперт раскрыл опасность «умных» дверных замков

Так, любая техника, способная подключиться к интернету, является потенциально опасной из-за возможной слежки злоумышленников через неё, передаёт слова Мясоедова агентство Прайм. Всё дело в том, что сервер, обрабатывающий входящие от таких устройств данные, может быть взломан хакерами. В таком случае, они получат доступ к огромному числу ваших личных данных.

При этом особо опасными могут быть «умные» дверные замки. С их помощью недоброжелатели могут запереть человека в доме против его воли.

Также эксперт рассказал, что смарт-техника способна передать данные о разговорах и о том, когда именно хозяев нет дома. Это может помочь ворам успешно обокрасть жильё пользователей.