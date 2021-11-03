Эксперт раскрыл преимущества нового российского беспилотника «Термит»

В России аппарат не имеет аналогов в своём классе. Его разработчик — Научно-производственное предприятие «Стрела». Немного о ТТХ беспилотника рассказал эксперт по вооружениям, начальник специального конструкторского бюро НПП «Стрела» Борис Трунов. По словам эксперта, кроме не имеющей аналогов в России практической стрельбы неуправляемыми и корректируемыми ракетами, «Термит» способен взлетать с неподготовленных площадок, а также предназначен для внеаэродромного базирования. Беспилотник получил обзорно-прицельную станцию и ракеты с лазерной головкой самонаведения.

«Захват цели производит оператор. Он ставит её на сопровождение, далее беспилотник действует автономно — включаются алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в логику системы управления вооружением, но в то же время окончательное решение о пуске ракеты принимает оператор», — подчеркнул Трунов.