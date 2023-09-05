Наука и технологии
20:07, 05 сентября 2023
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Эксперт раскрыл преимущества российского истребителя Су-34 на фоне конкурентов. В том числе и распиаренного F-16

Аппарату и вправду есть чем удивить

Эксперт и зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал о преимуществах российского истребителя Су-34 по сравнению с конкурентами, включая американский F-16.

Су-34, созданный на базе легендарного Су-27, способен выполнять широкий спектр задач и отличается высокой радиолокационной скрытностью.

Спиридонов подчеркнул, что Су-34 обладает уникальными характеристиками, которые делают его сложной целью для вражеских систем ПВО. Это достигается благодаря применению композитных материалов и радиопоглощающих покрытий.

Кроме того, самолёт имеет прочную конструкцию и усовершенствованную систему защиты, включая титановую кабину экипажа с бронированным остеклением.

Истребитель также оснащён передовой системой навигации и бортовой электроникой, что обеспечивает пилоту полный контроль над машиной и повышает её маневренность. Су-34 может нести разнообразное ракетно-бомбовое вооружение, что позволяет ему эффективно поражать цели как на суше, так и на море.

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