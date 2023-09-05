Эксперт раскрыл преимущества российского истребителя Су-34 на фоне конкурентов. В том числе и распиаренного F-16

Су-34, созданный на базе легендарного Су-27, способен выполнять широкий спектр задач и отличается высокой радиолокационной скрытностью.

Спиридонов подчеркнул, что Су-34 обладает уникальными характеристиками, которые делают его сложной целью для вражеских систем ПВО. Это достигается благодаря применению композитных материалов и радиопоглощающих покрытий.

Кроме того, самолёт имеет прочную конструкцию и усовершенствованную систему защиты, включая титановую кабину экипажа с бронированным остеклением.

Истребитель также оснащён передовой системой навигации и бортовой электроникой, что обеспечивает пилоту полный контроль над машиной и повышает её маневренность. Су-34 может нести разнообразное ракетно-бомбовое вооружение, что позволяет ему эффективно поражать цели как на суше, так и на море.