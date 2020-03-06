Эксперт раскрыл российского "убийцу" американских ракет "Томагавк”

Мураховский отметил, что BGM-109 Tomahawk и Storm Shadow способны совершать полет на высоте 40-50 метров, тогда как С-350 “Витязь” может работать по таким ракетами с большим запасом.

Также эксперт назвал основные преимущества российской ракеты, в числе которых способность отслеживать до 100 целей одновременно. Также С-350 “Витязь” оснащена элементами искусственного интеллекта, благодаря чему может вычислить не только степень приоритетности цели, а также ее параметры и последовательность поражения.