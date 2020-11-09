Эксперт раскрыл россиянам способ избавиться от коронавируса на деньгах

В случае, если человек все же чувствует себя некомфортно, используя наличные деньги в период пандемии, ему стоит воспользоваться спиртом для обеззараживания банкноты, передает слова специалиста радио Sputnik. После того, как жидкость была нанесена на деньги, стоит подождать, пока они высохнут — займет это около 10 минут.

В качестве нежелательного способа, которым не стоит пользоваться для обеззараживания денег, Леонов назвал использование утюга. По его словам, от него бумага становится хрупкой и ломкой, а при частой глажке купюры начнут ломаться, трескаться и “превращаться в труху”.