Эксперт раскрыл «секрет» казахского «цифрового алкоголя»

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге делегация из Казахстана представила новый продукт — «цифровой алкоголь» в виде наушников с особыми звуками для расслабления. Нейрофизиолог Игорь Корюкалов отметил, что звуки часто используются для изменения состояния мозга, и назвал эту технологию «маркетинговой игрой слов». Воздействуя на вестибулярный аппарат через наушники, можно временно изменить состояние организма, вызвать релаксацию или дезориентацию.

Корюкалов отметил, что определённые звуки могут влиять на психику человека, но в узком спектре, например, вызывать расслабление, нарушать концентрацию или повышать агрессию. Он подчеркнул, что воздействие звуком всегда оказывает влияние на организм, и разработчикам необходимо учитывать рекомендации и противопоказания для людей.

Корюкалов также отметил, что инновационность в данном случае может заключаться в новой технологии воздействия звуком, и подчеркнул необходимость прописывать правила и рекомендации для использования таких устройств. Различные факторы, такие как состояние организма человека или наличие определённых заболеваний, должны быть учтены, и консультация с врачом рекомендуется для людей, находящихся в рисковых группах.