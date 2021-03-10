Наука и технологии
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Эксперт раскрыл способ позвонить человеку, даже находясь у него в чёрном списке
Оказывается, это делается буквально в пару кликов
Очень часто происходит такая ситуация, что вам нужно позвонить человеку, занёсшему вас в чёрный список контактов. Причиной такого поступка может стать много чего. Но главное, что, как оказалось, обойти такую блокировку не так уж и трудно.
Доцент РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что «достучаться» до абонента, заблокировавшего вас, можно без смены SIM-карты и номера. Как пишет «Прайм», для этого достаточно воспользоваться услугой «Антиопределитель номера». Она делает номер абонента «неизвестным», что и помогает обойти чёрный список. Правда, за неё операторы просят определённую плату.
Ещё один удобный способ — включить тот же антиопределитель, но уже на самом смартфоне. Так, на iPhone с iOS 7 и новее достаточно перейти в настройки, выбрать пункт «Телефон» и выключить опцию «Показывать номер».