Эксперт раскрыл способ позвонить человеку, даже находясь у него в чёрном списке

Доцент РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что «достучаться» до абонента, заблокировавшего вас, можно без смены SIM-карты и номера. Как пишет «Прайм», для этого достаточно воспользоваться услугой «Антиопределитель номера». Она делает номер абонента «неизвестным», что и помогает обойти чёрный список. Правда, за неё операторы просят определённую плату.

Ещё один удобный способ — включить тот же антиопределитель, но уже на самом смартфоне. Так, на iPhone с iOS 7 и новее достаточно перейти в настройки, выбрать пункт «Телефон» и выключить опцию «Показывать номер».