Эксперт раскрыл способ защитить данные при передаче Android-смартфона посторонним

Защитить смартфон, который вы планируете передать кому-то другому, можно используя гостевой аккаунт, передает слова специалиста агентство “Прайм”. По мнению Чертока, современные смартфоны хранят в себе такое количество конфиденциальной информации, что часть из нее не должна попадаться даже на глаза членам семьи. Эксперт уточнил, что речь идет о таких данных, как переписка, фотографии и данные приложений банков.

Напомним, что ранее свои советы, но уже владельцам iOS-устройств, дал гендиректор АНО “Цифровые платформы” Арсений Щельцин. Он порекомендовал пользователям не пренебрегать буквами при создании код-паролей. Также он заявил, что крайне важно правильно настроить двухфакторную идентификацию в учетной записи Apple.