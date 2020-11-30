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Эксперт раскрыл способ защитить данные при передаче Android-смартфона посторонним
Делается это буквально встроенными в ОС средствами
Российский эксперт и руководитель ИТ-отдела ”Рексофт” Евгений Черток раскрыл способ защитить данные при передаче Android-смартфона посторонним. Причем данным методом можно пользоваться и в случае, если речь идет о близких людях.
Защитить смартфон, который вы планируете передать кому-то другому, можно используя гостевой аккаунт, передает слова специалиста агентство “Прайм”. По мнению Чертока, современные смартфоны хранят в себе такое количество конфиденциальной информации, что часть из нее не должна попадаться даже на глаза членам семьи. Эксперт уточнил, что речь идет о таких данных, как переписка, фотографии и данные приложений банков.
Напомним, что ранее свои советы, но уже владельцам iOS-устройств, дал гендиректор АНО “Цифровые платформы” Арсений Щельцин. Он порекомендовал пользователям не пренебрегать буквами при создании код-паролей. Также он заявил, что крайне важно правильно настроить двухфакторную идентификацию в учетной записи Apple.