Эксперт раскрыл стоимость взлома аккаунтов в ВКонтакте, WhatsApp и Instagram

Так, стоимость услуг взлома в теневом интернете составляет от 700 до 130 тыс рублей, пишет РИА Новости. Причём самые дешёвые варианты чаще всего оказываются обыкновенным мошенничеством.

Если же говорить о реальном получении контроля над чужим аккаунтом, то самым дешёвым является взлом страницы во ВКонтакте. Здесь просят от 700 до 12 тыс рублей. Instagram уже будет дороже — за несанкционированный доступ внутри этой соцсети попросят уже до 40 тыс рублей.

Самыми дорогими оказались мессенджеры: WhatsApp и Telegram. Цена их взлома от 20 до 130 тыс и от 30 до 170 тыс рублей соответственно.