Эксперт раскрыл стоимость взлома аккаунтов в ВКонтакте, WhatsApp и Instagram

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Сегодня в 06:59
Эксперт раскрыл стоимость взлома аккаунтов в ВКонтакте, WhatsApp и InstagramРечь может идти от нескольких сотен рублей до сотни тысяч
То, что хакеры могут взломать практически любой аккаунт в большинстве соцсетей и мессенджеров вряд ли является для кого-то секретом. Теперь же, благодаря директору блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгению Волошину, цена вопроса станет известна более широкому кругу лиц.
Так, стоимость услуг взлома в теневом интернете составляет от 700 до 130 тыс рублей, пишет РИА Новости. Причём самые дешёвые варианты чаще всего оказываются обыкновенным мошенничеством.
Если же говорить о реальном получении контроля над чужим аккаунтом, то самым дешёвым является взлом страницы во ВКонтакте. Здесь просят от 700 до 12 тыс рублей. Instagram уже будет дороже — за несанкционированный доступ внутри этой соцсети попросят уже до 40 тыс рублей.
Самыми дорогими оказались мессенджеры: WhatsApp и Telegram. Цена их взлома от 20 до 130 тыс и от 30 до 170 тыс рублей соответственно.