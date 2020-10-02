Эксперт раскрыл зарплаты в киберспорте

Информацией о зарплатах в киберспорте поделился президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Как отметил эксперт, достигнув международного уровня киберспортсмены получают 10-20 тысяч долларов. Однако и это не максимум, на который можно рассчитывать. Сообщается, что это зависит от спонсоров и призовых фондов.

Специалист рассказал, что ранее, если киберспортсмены занимали первое место на соревнованиях - большая часть средств отдавалась компании, тогда как сейчас, напротив, ее получают победители.