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Эксперт раскрыл зарплаты в киберспорте
Как выяснилось, среди киберспортсменов уже есть долларовые миллионеры
Нескольким ранее мы писали о расходах профессиональных киберспортсменов на электричество. Сейчас же пришло время рассказать, сколько денег можно зарабатывать в этой сфере.
Информацией о зарплатах в киберспорте поделился президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Как отметил эксперт, достигнув международного уровня киберспортсмены получают 10-20 тысяч долларов. Однако и это не максимум, на который можно рассчитывать. Сообщается, что это зависит от спонсоров и призовых фондов.
Специалист рассказал, что ранее, если киберспортсмены занимали первое место на соревнованиях - большая часть средств отдавалась компании, тогда как сейчас, напротив, ее получают победители.
Если мы говорим про профессиональный сегмент, про команды международного уровня — $10–20 тыс. в месяц… Но кроме этого, человек получает дополнительные деньги… До футбола мы, конечно, еще не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры.