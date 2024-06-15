Эксперт рассказал, будет ли работать обновление с ИИ для iPhone в России

На этой неделе Apple объявила, что в будущих версиях своих операционных систем будет использовать искусственный интеллект от OpenAI для создания текстов и ответов на сложные вопросы. Это вызвало вопросы о доступности этих функций в России.

Пока что Apple не ограничивала доступ к своим ИИ-функциям на основе географии, фокусируясь в основном на языковых настройках. Другие услуги Apple, включая платежи в App Store и контент Apple TV+, продолжают работать в России, несмотря на санкции. Однако OpenAI блокирует доступ к своим сервисам, таким как ChatGPT, из России и прекратила сотрудничество с авторами инструментов для обхода блокировок.

Эти ограничения, введённые OpenAI, связаны с глобальными технологическими санкциями, но пока не были наложены на доступ к ИИ в России. Например, сотрудничество OpenAI с поисковиком DuckDuckGo продолжается, позволяя использовать чат-бот через специальную вкладку, доступную в поисковике без обхода блокировок.

Подход Apple к российскому рынку отличается пассивностью: компания не активно расширяет своё присутствие, но и не создаёт препятствий для пользователей. Это может открыть для Apple возможность стать ключевым поставщиком технологий OpenAI в России, что существенно повлияет на развитие генеративных функций, таких как YandexGPT, интегрированных напрямую в браузер «Яндекса», в то время как у Apple они будут доступны для использования в любом текстовом поле системы.