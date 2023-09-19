Эксперт рассказал, чего стоит ждать от нового штамма коронавируса

О введении масочного режима в регионах России из-за штамма «Пирола» решат ближе к зиме, сказал инфекционист Георгий Викулов. Он подчеркнул, что это зависит от уровня заболеваемости. На данный момент ограничительные меры могут различаться в разных городах и регионах России, так как Роспотребнадзоры в регионах имеют полномочия принимать самостоятельные решения. Однако пока нет решений о введении массовых ограничений на федеральном и региональных уровнях.

Штамм коронавируса «Пирола» является разновидностью «омикрона» и часто проявляется как обычное ОРВИ. Он не представляет собой новую угрозу, вызывающую тревогу. Врачи сейчас работают над модернизацией вакцин и созданием новых вакцин нового поколения, чтобы справиться с различными вариантами вируса. Большинство людей легко переносит инфекцию, и более 95% случаев проходят как обычное ОРВИ.

Новый вариант коронавируса «Пирола» более заразен по сравнению с «омикроном» и обладает дополнительными мутациями. Однако специалисты пока не считают его «вторым пришествием омикрона».