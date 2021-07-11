Наука и технологии
Сегодня в 10:18

Эксперт рассказал, чем человечеству грозит развитие искусственного интеллекта

Компьютеры начнут выдавать себя за людей
Специалисты компании ESET рассказали россиянам, чем может грозить людям развитие искусственного интеллекта.
Эксперт рассказал, чем человечеству грозит развитие искусственного интеллекта

Так, согласно опубликованным “РГ” данным, в будущем вирусы научатся выдавать себя за людей и вести “разведку” в цифровой среде организаций. По словам руководителя направления Threat Intelligence Александра Пирожкова, в недалеком будущем появятся три типа угроз кибербезопасности.

Во-первых, вредоносные программы на основе ИИ смогут выдавать себя за доверенных пользователей, изучив нюансы поведения и коммуникации человека в электронной переписке и социальных сетях. То есть вирусы будут воспроизводить стиль письма конкретного пользователя и такие сообщения будет практически невозможно отличить от подлинных”, — поделился Пирожков.

Еще одной из таких угроз была названа возможность вредить в фоновом режиме. Третьей угрозой было названо увеличение скорости принятия решений и мониторинга. Таким образом компьютерам больше не нужно будет тратить время на ресурсы и обработку информации.