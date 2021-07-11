Эксперт рассказал, чем человечеству грозит развитие искусственного интеллекта

Так, согласно опубликованным “РГ” данным, в будущем вирусы научатся выдавать себя за людей и вести “разведку” в цифровой среде организаций. По словам руководителя направления Threat Intelligence Александра Пирожкова, в недалеком будущем появятся три типа угроз кибербезопасности.

“Во-первых, вредоносные программы на основе ИИ смогут выдавать себя за доверенных пользователей, изучив нюансы поведения и коммуникации человека в электронной переписке и социальных сетях. То есть вирусы будут воспроизводить стиль письма конкретного пользователя и такие сообщения будет практически невозможно отличить от подлинных”, — поделился Пирожков.

Еще одной из таких угроз была названа возможность вредить в фоновом режиме. Третьей угрозой было названо увеличение скорости принятия решений и мониторинга. Таким образом компьютерам больше не нужно будет тратить время на ресурсы и обработку информации.