Эксперт рассказал, чем чреват COVID-19 во время беременности

Как выяснилось, зараженные коронавирусом беременные женщины больше подвержены риску развития тяжелой формы болезни. Кроме того, COVID-19 может негативно повлиять на потомство.

“У беременных женщин с COVID-19 во втором и третьем триместре риск развития тяжелого заболевания выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Кроме того, при COVID-19 возрастает риск мертворождения и преждевременных родов”, — поделился Клюге.

В ВОЗ объявили, что в группу риска входят беременные женщины в возрасте от 35 лет.

Нескольким ранее в сети ученые выяснили, насколько вакцина против Covid-19 защищает беременных. Так, они сообщили, что среди привитых во время беременности вероятность заражения снижается на 67% в первые 14-20 суток после первой вакцины. В уже с 7 по 56-е сутки защита достигала показателя в 96%.