Эксперт рассказал, чем для России чревато изменение климата

Об этом сообщается в РИА Новости. Так, по словам эксперта, глобальное потепление негативно отразится на экономике разных стран, в том числе и России.

“Для России это проявляется, прежде всего, в увеличении частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянии многолетней мерзлоты и сопутствующем этому разрушении инфраструктуры”, — спрогнозировал Эдельгериев.

Он также предупредил, что если не сдерживать увеличение температуры в границах 1,5-2 градусов, это приведет к непоправимым последствиям. Помимо прочего эксперт отметил, что делать шаги в сторону низкоуглеродного развития требуется не только России, но и всем странам, и делать это стоит совместными усилиями.