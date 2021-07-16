Наука и технологии
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Эксперт рассказал, чем для России чревато изменение климата

Оно ударит по экономике
Представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, чем может обернуться для России изменение климата.
Эксперт рассказал, чем для России чревато изменение климата

Об этом сообщается в РИА Новости. Так, по словам эксперта, глобальное потепление негативно отразится на экономике разных стран, в том числе и России.

Для России это проявляется, прежде всего, в увеличении частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянии многолетней мерзлоты и сопутствующем этому разрушении инфраструктуры”, — спрогнозировал Эдельгериев.

Он также предупредил, что если не сдерживать увеличение температуры в границах 1,5-2 градусов, это приведет к непоправимым последствиям. Помимо прочего эксперт отметил, что делать шаги в сторону низкоуглеродного развития требуется не только России, но и всем странам, и делать это стоит совместными усилиями.