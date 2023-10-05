Эксперт рассказал, чем грозит передача данных граждан силовикам

Эксперт рассказал, чем грозит передача данных граждан силовикамПо его мнению это может увеличить число утечек данных
Эксперт рассказал, почему передача данных граждан силовикам может оказаться плохой идеей
Постановление Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче геоданных и информации о платежах от интернет-компаний к силовым органам может спровоцировать увеличение мошенничества в сети. Это мнение выразил Игорь Бедеров, руководитель компании T.Hunter, специализирующейся на информационных исследованиях.
Постановление ФСБ затрагивает интернет-сайты и сервисы, внесённые в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), включая социальные сети и мессенджеры. ФСБ считает, что доступ к геоданным и информации о платежах поможет улучшить оперативно-розыскную деятельность. Однако Бедеров опасается, что это также может увеличить спрос на мошеннические услуги.
Он предупреждает о возможности появления коррумпированных сотрудников силовых органов, которые могут продавать геоданные и информацию о платежах на форумах в сети «даркнет». Эти данные могут быть использованы для мошеннических действий, включая кражу денег и слежку.
В целом, передача таких данных оценивается как полезная для правоохранительных органов, но сопряжена с риском незаконного использования. Бедеров упоминает, что подобные практики существуют в некоторых других странах, таких как США, где данные дублируются и анализируются на серверах Агентства национальной безопасности.