Эксперт рассказал, чем грозит передача данных граждан силовикам

Постановление Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче геоданных и информации о платежах от интернет-компаний к силовым органам может спровоцировать увеличение мошенничества в сети. Это мнение выразил Игорь Бедеров, руководитель компании T.Hunter, специализирующейся на информационных исследованиях.

Постановление ФСБ затрагивает интернет-сайты и сервисы, внесённые в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), включая социальные сети и мессенджеры. ФСБ считает, что доступ к геоданным и информации о платежах поможет улучшить оперативно-розыскную деятельность. Однако Бедеров опасается, что это также может увеличить спрос на мошеннические услуги.

Он предупреждает о возможности появления коррумпированных сотрудников силовых органов, которые могут продавать геоданные и информацию о платежах на форумах в сети «даркнет». Эти данные могут быть использованы для мошеннических действий, включая кражу денег и слежку.

В целом, передача таких данных оценивается как полезная для правоохранительных органов, но сопряжена с риском незаконного использования. Бедеров упоминает, что подобные практики существуют в некоторых других странах, таких как США, где данные дублируются и анализируются на серверах Агентства национальной безопасности.