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Эксперт рассказал, чем могут быть опасны для здоровья женские сумочки
Они являются переносчиками различных микроорганизмов
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем могут быть опасны для здоровья женские сумочки.
Сообщается, что женские сумки представляют из себя носителей большого количества микроорганизмов. Так, в течение дня сумки, а также предметы, которые в них находятся, пребывают в постоянном контакте с немытыми руками хозяек. Кроме того, они загрязняются и за счет того, что контактируют с разными поверхностями. Именно так в них и оказываются различные микробы, в числе которых и те, что вызывают опасные болезни.
Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы – возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных.
Эксперт отметил, что лучше всего бактерии размножаются и распространяются на кожаных сумках, а также тех, что имеют губчатую текстуру. А для того, чтобы избежать этой ситуации необходимо регулярно обрабатывать сумки антисептическими салфетками и гелями. Причем уделять время необходимо и очистке содержимого сумки.