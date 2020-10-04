Эксперт рассказал, чем могут быть опасны для здоровья женские сумочки

Сообщается, что женские сумки представляют из себя носителей большого количества микроорганизмов. Так, в течение дня сумки, а также предметы, которые в них находятся, пребывают в постоянном контакте с немытыми руками хозяек. Кроме того, они загрязняются и за счет того, что контактируют с разными поверхностями. Именно так в них и оказываются различные микробы, в числе которых и те, что вызывают опасные болезни.