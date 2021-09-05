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Эксперт рассказал, чем могут быть опасны «издевательства» над телефонными мошенниками

Вплоть до потенциального заявления в полицию
В 2020 году россияне столкнулись с массовым телефонным спамом и мошенничеством. Многие из них стали отвечать злоумышленникам, либо подыгрывая им, либо, наоборот, издеваясь.
Эксперт рассказал, чем могут быть опасны «издевательства» над телефонными мошенниками

Но, как оказалось, такие действия могут обернуться против самой жертвы мошенников. Об этом рассказал директор исследовательского подразделения Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман в разговоре с Комсомольской правдой.

По словам эксперта, однажды ему позвонили аферисты, которым он высказал всё, что о них думает. Чуть позже те же злоумышленники позвонили ему от лица зоомагазина и предложили кошачий корм.

Мунерман не выдержал и резко ответил звонившим, после чего повесил трубку. Но мошенники не остановились и на этом, позвонив ему вновь и заявив, что приедут к нему через час и «зарежут его кота».

Как рассказал эксперт, таким образом преступники пытались вывести жертву на определённый ответ по типу «Да это я к тебе приеду и зарежу!». И именно в этот момент злоумышленники и получили бы своё.

Записанную фразу они смогут использовать в совершенно разных случаях. Начиная от угрозой другим людям, заканчивая шантажом подачей заявления в полицию за угрозу убийством.