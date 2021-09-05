Эксперт рассказал, чем могут быть опасны «издевательства» над телефонными мошенниками

Но, как оказалось, такие действия могут обернуться против самой жертвы мошенников. Об этом рассказал директор исследовательского подразделения Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман в разговоре с Комсомольской правдой.

По словам эксперта, однажды ему позвонили аферисты, которым он высказал всё, что о них думает. Чуть позже те же злоумышленники позвонили ему от лица зоомагазина и предложили кошачий корм.

Мунерман не выдержал и резко ответил звонившим, после чего повесил трубку. Но мошенники не остановились и на этом, позвонив ему вновь и заявив, что приедут к нему через час и «зарежут его кота».

Как рассказал эксперт, таким образом преступники пытались вывести жертву на определённый ответ по типу «Да это я к тебе приеду и зарежу!». И именно в этот момент злоумышленники и получили бы своё.

Записанную фразу они смогут использовать в совершенно разных случаях. Начиная от угрозой другим людям, заканчивая шантажом подачей заявления в полицию за угрозу убийством.