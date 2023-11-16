Эксперт рассказал, чем опасен магнитный держатель для смартфонов

Использование обычных магнитных держателей для смартфонов, как правило, не вызывает проблем с работой устройства, так как современные телефоны разрабатываются с учётом возможного воздействия магнитных полей. Однако стоит отметить, что некоторые флагманские модели используют технологию стабилизации изображения, зависящую от электромагнитного поля.

Магнитные держатели могут оказать влияние на детали камеры, использующие оптическую стабилизацию изображения. Возможно намагничивание этих деталей, что в долгосрочной перспективе может повлиять на работу стабилизации. Однако данная вероятность считается невысокой из-за наличия специальной металлической пластины на задней стороне телефона, которая абсорбирует магнитные поля.

Некоторые люди считают, что магнитные держатели могут негативно влиять на GPS, компас и звуковые динамики смартфона. Однако на GPS и динамики держатель обычно не оказывает влияния. В то время как компас, использующий блок датчиков Холла или магниторезисторов, может подвергаться воздействию магнитного поля, что в определённых условиях может повлиять на его работу в смартфоне.