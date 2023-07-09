Эксперт рассказал, чем опасен перегрев роутера

Роутер, который перегревается, может не обеспечивать надёжное соединение и быстрый интернет. Это предупреждает специалист по телекоммуникациям Никита Шешин, который указывает на признаки и возможные последствия перегрева устройства.

Частые проблемы с подключением к интернету, низкая или нестабильная скорость могут указывать на перегрев роутера. Индикаторы на устройстве могут мигать или вести себя странно, а сам роутер будет горячим на ощупь. Перегрев может негативно сказаться на работе и долговечности устройства. Однако не стоит беспокоиться о взрывах, пожарах или плавящемся корпусе, так как роутеры обладают системами безопасности, предотвращающими такие экстремальные ситуации.

Эксперт объясняет, что перегрев Wi-Fi-роутера обычно происходит из-за интенсивной работы. Чем больше устройств подключено к Wi-Fi, тем больше нагрузка на роутер и тем он сильнее нагревается. Недостаточная вентиляция помещения, отсутствие притока свежего воздуха, нахождение устройства на солнце или рядом с источниками тепла также могут вызвать перегрев.

Чтобы охладить роутер, следует выключить его, отключить от источников питания и поставить в хорошо проветриваемое место на некоторое время. Эксперт также даёт несколько советов, чтобы снизить риск перегрева устройства. Необходимо размещать роутер в хорошо проветриваемом месте, избегая закрытых шкафов или труднодоступных мест, а также держать его подальше от телевизоров или компьютеров, которые излучают тепло. Не стоит ставить роутер около окон, через которые проникает солнечный свет. Регулярно чистите вентиляционные отверстия и избегайте скопления пыли на проводах и разъёмах.

Если эти меры не помогают предотвратить перегрев, возможно, роутер нуждается в замене. Рекомендуется обновлять устройство примерно каждые три-пять лет, чтобы гарантировать его надёжную работу, заключает Никита Шешин.