Эксперт рассказал, чем опасен VPN на смартфоне

Использование VPN на телефоне может повысить риски заражения вредоносными программами или шпионским ПО, как отмечает руководитель команды разработки приложения Gem Space, Ваге Закарян. Основная проблема безопасности связана с отсутствием защиты личных данных, так как стандартное шифрование обычно не применяется при передаче информации через такие сервисы. Это делает доступ к конфиденциальным данным более уязвимым, а злоумышленники могут легче получить доступ к логинам и паролям.

Эксперты предупреждают, что мошенники могут использовать VPN для распространения вредоносного ПО на телефоны пользователей, зачастую, приглашая их перейти по ссылкам, которые могут быть замаскированы как что-то другое. Важно отметить, что пользователи могут не осознавать, что они уже запустили вредоносные программы. В некоторых VPN, особенно бесплатных, может содержаться реклама с опасными ссылками, замаскированными под другие функции.

Эксперт советует быть осторожными при использовании VPN, особенно при передаче важных личных данных, таких как логины, пароли, а также данные банковских карт и счетов. Он также подчёркивает, что регистрация в VPN, требующая предоставления личных данных, может представлять риски, так как эта информация может быть продана или попасть в открытый доступ. В целом, активация VPN на смартфоне может вызвать неудобства для пользователя, такие как замедление работы устройства и снижение скорости мобильного интернета.