Эксперт рассказал, чем опасно использование смартфона, подключённого к зарядке

Хорошее знание того, как влияют на батарею смартфона такие факторы, как циклы зарядки, уровень заряда и температура, поможет пользователю увеличить срок службы аккумулятора. Об этом рассказал Дмитрий Стринадюк, руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике в компании «МегаФон».

Батареи в смартфонах имеют определённое количество циклов зарядки, после которого они начинают терять свою ёмкость. Стринадюк советует заряжать устройство, когда заряд опустится до 20%, а затем отключить его при достижении 100%, что помогает продлить срок службы аккумулятора.

Современные смартфоны оснащены контроллерами заряда, которые автоматически останавливают подачу тока при достижении 100% заряда, что помогает предотвратить излишнюю нагрузку на батарею. Не рекомендуется использовать смартфон во время зарядки, так как это может ускорить износ батареи, однако некоторые устройства имеют функцию обходной зарядки для снижения этого риска.