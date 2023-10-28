Эксперт рассказал, чем опасны «бесплатные» сим-карты

На выходе из метро, вокзалах и торговых центрах часто встречаются промоутеры, предлагающие бесплатные сим-карты от разных мобильных операторов. Однако использование этих «симок» может быть опасным, как предупреждает эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов. По российскому законодательству, каждая сим-карта должна быть зарегистрирована на конкретное лицо с указанием паспортных данных. Получив не зарегистрированную сим-карту, вы можете столкнуться с юридическими проблемами и вопросами о её владельце.

Кроме того, истинный владелец сим-карты может заблокировать её и попытаться восстановить. Это может привести к потере средств на вашем мобильном счёте, а если вы используете этот номер для банковских операций, то мошенники могут получить доступ к вашим счетам. Таким образом, использование анонимных «симок» для банковских авторизаций также не безопасно. Будьте осторожны и регистрируйте сим-карты на своё имя, чтобы избежать потенциальных проблем.