Эксперт рассказал, чем опасны индукционные плиты

Индукционные плиты становятся всё популярнее среди россиян. Они не нагреваются и более эффективны по сравнению с обычными электрическими плитами. Однако, у них есть свои недостатки, утверждает профессор РТУ МИРЭА, Роман Шамин.

Основа такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой, которые создают высокочастотное магнитное поле. Это поле заставляет электроны двигаться, создавая тепло. Следовательно, индукционная плита — это, по сути, большой электромагнит.

Существует мнение, что индукционные плиты могут быть вредны для здоровья человека. Исследования показывают, что излучение от них на расстоянии 30 см равно нулю. Однако для людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами безопасное расстояние до плиты составляет не менее 50 см.