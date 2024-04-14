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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 20:15
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Эксперт рассказал, чем опасны индукционные плиты

Главная опасность — электромагнетизм таких плит
Россиянам рассказали, какую опасность несут индукционные плиты
Эксперт рассказал, чем опасны индукционные плиты
© Sven Brandsma

Индукционные плиты становятся всё популярнее среди россиян. Они не нагреваются и более эффективны по сравнению с обычными электрическими плитами. Однако, у них есть свои недостатки, утверждает профессор РТУ МИРЭА, Роман Шамин.

Основа такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой, которые создают высокочастотное магнитное поле. Это поле заставляет электроны двигаться, создавая тепло. Следовательно, индукционная плита — это, по сути, большой электромагнит.

Существует мнение, что индукционные плиты могут быть вредны для здоровья человека. Исследования показывают, что излучение от них на расстоянии 30 см равно нулю. Однако для людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами безопасное расстояние до плиты составляет не менее 50 см.