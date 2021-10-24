Эксперт рассказал, чем отвлекать собаку во время удалённой работы

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, питомца необходимо нагружать работой: включить в утренние прогулки активные игры и дрессировку. Это распределит силы собаки на весь день и обеспечит хозяину время спокойной работы за компьютером. Плюсом будет, если удастся выводить питомца на прогулку в обед.

Важный момент — своевременное кормление. Если соблюдается график и рацион, собака не чувствует усталости и тревожности, и не будет беспокоить хозяина.

Чтобы животное в течение дня не пыталось переводить на себя всё внимание, нужно создать для него расслабляющие и игровые условия. Например, спрятать от пса игрушки, или корм, и позволить найти их.

«Начинайте раскладывать лакомства на виду у животного, первые несколько раз собака должна наблюдать за процессом. После того, как собака их нашла, начните прятать вкусняшки вне зоны видимости собаки: выбирайте для этого другую комнату, места под мебелью, разложив таким образом лакомства по всей квартире», — пояснил Голубев.

Также эксперт дал совет: чтобы пёс не заскучал необходимо периодически придумывать для него новые игры и чередовать игрушки.