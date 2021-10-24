Наука и технологии
Сегодня в 04:02
1 мин.

Эксперт рассказал, чем отвлекать собаку во время удалённой работы

Чтобы не мешала
Многие россияне уже привыкли к тому, что им приходиться работать удалённо. Но как быть, если дома живёт питомец, требующий много внимания, например, собака. Эксперт-кинолог рассказал, что нужно делать, чтобы собака не отвлекала хозяина во время удалённой работы.
Эксперт рассказал, чем отвлекать собаку во время удалённой работы

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, питомца необходимо нагружать работой: включить в утренние прогулки активные игры и дрессировку. Это распределит силы собаки на весь день и обеспечит хозяину время спокойной работы за компьютером. Плюсом будет, если удастся выводить питомца на прогулку в обед.

Важный момент — своевременное кормление. Если соблюдается график и рацион, собака не чувствует усталости и тревожности, и не будет беспокоить хозяина.

Чтобы животное в течение дня не пыталось переводить на себя всё внимание, нужно создать для него расслабляющие и игровые условия. Например, спрятать от пса игрушки, или корм, и позволить найти их.

«Начинайте раскладывать лакомства на виду у животного, первые несколько раз собака должна наблюдать за процессом. После того, как собака их нашла, начните прятать вкусняшки вне зоны видимости собаки: выбирайте для этого другую комнату, места под мебелью, разложив таким образом лакомства по всей квартире», — пояснил Голубев.

Также эксперт дал совет: чтобы пёс не заскучал необходимо периодически придумывать для него новые игры и чередовать игрушки.

Источник: Известия