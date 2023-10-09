Эксперт рассказал, чем полупроводники похожи на мозг человека

Согласно последним открытиям в области полупроводниковых устройств, они приближаются к имитации человеческого мозга. В будущем это может привести к созданию органических устройств, объединяющих в себе память и логику. Однако насколько это реально? Этот вопрос обсудим с профессором Айком Саркисяном, экспертом в области физики и директором Инженерно-физического института Российско-Армянского университета.

Мозг человека — это одна из самых сложных структур, которые нам известны. Если когда-либо мы сможем понять, как он работает, это будет подобно чудесам, описанным в сказках. Попробуем представить разум как нейронную сеть с миллиардами нейронов. Человек получает информацию из внешнего мира, обрабатывает её, и его разум создаёт новую информацию в качестве ответа. Это процесс, который мы называем мыслью, и искусственный интеллект стремится к его имитации.

Технологии в области полупроводниковых элементов продолжают развиваться. Они позволяют создавать устройства в миниатюрных размерах и служат основой для сложных систем. Например, персональные компьютеры построены на транзисторах и обрабатывают информацию с помощью математических моделей. Однако они сильно отличаются от человеческого разума, который работает по-своему. Квантовые компьютеры, хоть и пока только гипотетические, предоставляют новые возможности благодаря особенностям квантовой физики, которые больше напоминают работу человеческого мозга, с его множеством параллельных процессов.