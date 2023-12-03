Эксперт рассказал, что будет, если не менять треснувшее стекло на смартфоне

Треснутый экран смартфона — не только неприятность, но и потенциальная опасность для здоровья. Эксперт Сергей Малоземов подчеркнул, что острые края трещин могут нанести серьёзный вред, порезать палец и вызвать инфекцию. В интервью он привёл случай молодого человека из Малайзии, который из-за повреждённого смартфона чуть не потерял палец из-за гангрены.

Сергей Малоземов подчеркнул, что травмы от трещин в экране смартфона могут иметь хронический характер, и инфекция может быстро распространиться, вызывая боль и серьёзные проблемы. Он рекомендует владельцам устройств с треснутым экраном немедленно его заменять, чтобы избежать подобных опасностей.

На тему микробов на поверхности смартфонов эксперт считает, что нет повода для паники. Хотя гаджеты являются очагом микробов, эти бактерии обычно не представляют опасности. Он отметил, что микробы могут стать проблемой только при сильном снижении иммунитета. Таким образом, эксперт считает избыточными специальные чистки и обработку ультрафиолетовыми облучателями, подчёркивая, что микробы быстро вернутся после очередного контакта смартфона.