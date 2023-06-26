Эксперт рассказал, что камеры с распознаванием лиц в магазинах могут нарушать приватность покупателей

В магазинах Москвы скоро начнут тестирование новой системы, которая использует «умные» камеры для наблюдения за покупателями. Ретейлеры надеются использовать эту систему, чтобы понять, какие товары привлекают внимание покупателей и правильно их разместить на полках. С помощью искусственного интеллекта эти «умные» камеры будут определять возраст, пол и направление взгляда покупателей, чтобы выявить интересные для них товары. Однако возникают вопросы о защите приватности покупателей и этичности такой системы.

Возникли опасения, что использование «умных» камер может нарушать права на приватность покупателей. Ведь направление взгляда и выбор товаров относятся к личной сфере, и, по идее, продавцы должны получить разрешение от покупателя, прежде чем собирать такие данные. Некоторые страны уже ограничивают установку камер на общественных местах из соображений приватности. В магазинах такое правило также должно действовать, подобно согласию на сбор и обработку данных при посещении онлайн-сайтов.

Существуют опасения, что собранные данные о покупателях могут быть использованы неправомерно. Например, медицинские компании могут получить информацию о плохом состоянии здоровья покупателя и повысить страховку. Более того, такие данные могут нанести репутационный ущерб. Развитие нейросетей позволяет выявить более сложную информацию о покупателях, такую, как их вкусовые предпочтения и круг общения. Это может повлечь за собой серьёзные последствия, и поэтому в будущем необходимо серьёзно обсудить эти вопросы и разработать соответствующие меры.

В России такой кризис, связанный с использованием нейросетей в магазинах, может произойти нескоро, так как специалисты в этой области пока не так много. Однако в перспективе они обязательно появятся, и поэтому необходимо внимательно следить за развитием событий и обеспечить защиту прав покупателей.

С точки зрения юриста, использование «умных» камер без согласия покупателей может нарушать их права на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. Федеральный закон о защите персональных данных предусматривает, что сбор информации о человеке возможен только с его согласия и только если соответствует цели сбора. Сбор фото и видеоинформации о покупателях в магазинах без их разрешения будет считаться нарушением их прав. Поэтому важно внимательно читать все документы и условия, особенно то, что написано мелким шрифтом, чтобы быть информированным о сборе и обработке данных при покупке товаров.