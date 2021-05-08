Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы мошенники перестали звонить россиянам

Ульянов считает, что для того, чтобы ограничить постоянные звонки россиянам от мошенников, необходимо начать крупно штрафовать допустившие утечку компании, которые хранят персональные данные граждан. По его словам, на сегодняшний день ответственности за утечку личных данных фактически не предусмотрено.

“Одна из основных проблем, это то, что сейчас нет фактически никакой ответственности за утечку информации. Ну, утечка произошла, да и бог с ней. Хотя, у нас есть и законодательство, тот же самый закон „О защите персональных данных“ ”, — отметил эксперт, добавив, что небольшие штрафы не смогут мотивировать компании серьезно заниматься защитой личных данных граждан.