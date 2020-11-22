Эксперт рассказал, что случится со старыми смартфонами на Android в 2021 году

Эксперт предупредил, что уже осенью следующего года будет истечет срок активности сертификата DST Root X3. К слову, именно этот сертификат внедрил перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. В связи с этим событием владельцы смартфонов со старой версией Android не смогут пользоваться третью доменов или более 200 млн сайтами по всему миру.

По словам Кузьменко, на сегодняшний день примерно 12,9% всех пользователей Android-смартфонов “сидят” на версии ОС 7.1.1 или того ранее. Чтобы не столкнуться с этой проблемой эксперт порекомендовал приобрести более современное устройство. Помимо прочего справиться с этой проблемой можно путем загрузки на смартфон браузера Firefox, имеющего собственное хранилище сертификатов. Однако отметим, что воспользоваться этим методом смогут лишь те, у кого загружена OC Android не ниже версии 5.0.