Эксперт рассказал, что станет первой задачей для квантового компьютера

В рамках квантовых технологий, по дорожной карте Росатома, уже созданы первые прототипы российских квантовых компьютеров. Эти прототипы сейчас могут решать простые задачи, и в будущем они будут применяться для решения важных экономических задач в России. Об этом сообщил директор Института физики и квантовой инженерии, НИТУ МИСИС, Алексей Федоров, на III Конгрессе молодых учёных.

Проект по созданию российского квантового компьютера был объявлен «Росатомом» в ноябре 2019 года. Затраты на проект оцениваются в 24 млрд рублей. На текущий момент учёные разработали прототипы квантовых компьютеров с использованием 16 ионных кубитов и 12 сверхпроводящих квантовых ячеек памяти.

Конгресс молодых учёных, который проходил с 28 по 30 ноября, предоставил платформу для обсуждения передовых исследований и важных вопросов науки и технологий, собрав представителей науки, государственных структур и предприятий.