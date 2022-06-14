Эксперт рассказал, что успехов и неудач у хакеров, атакующих российские ресурсы, — 50 на 50

Успешных, боевых атак хакеров и фейковых — 50 на 50. При этом после подобных якобы успешных киберинцидентов таким хакерам уже никто не верит.

Но на такие атаки всё равно приходится реагировать. Эксперт сравнил подобные ситуации с ложным минированием.

«Есть настоящие инциденты — боевые, а есть шум. Помните историю с Burger King? Их тоже атаковали за то, что они не ушли из России. После чего эта компания опубликовала официальное сообщение с советом успокоиться и идти "делать уроки". И такие же хактивисты пытались взломать Роскосмос. "Лабораторию Касперского" уже якобы два раза взломали, я помню эти моменты. После изучения оказалось, что были выложены давно опубликованные данные», — рассказал эксперт.