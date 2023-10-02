Эксперт рассказал, что важного открыли нобелевские лауреаты в медицине

Исследования Каталин Карико и Дрю Вайсмана, которые получили Нобелевскую премию в физиологии и медицине, привели к созданию новых способов работы с молекулами РНК. Эти молекулы играют важную роль в создании мРНК-вакцин и помогают им защищаться от деструкции, а также правильно активировать иммунную систему. Об этом сообщил Денис Кузьмин, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

Карико и Вайсман разработали новый способ создания молекул мРНК, который позволяет им оставаться целостными и не разрушаться до времени использования. Кроме того, эти молекулы активируют иммунную систему человека, но не вызывают сильных воспалительных реакций, что делает их идеальными для применения в вакцинах.

Ранее было сложно создать мРНК-вакцины, которые бы справлялись с обоими этими задачами. Однако благодаря работе Карико и Вайсмана удалось внести изменения в структуру молекул РНК, чтобы сделать их менее заметными для иммунной системы. Нобелевская премия в физиологии и медицине 2023 года была присуждена им за их важные открытия в этой области и их вклад в разработку эффективных мРНК-вакцин от COVID-19.