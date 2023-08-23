Эксперт рассказал, для чего можно использовать ИИ в ИТ сфере

Сергей Полунин, руководитель группы по защите инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис», поделился своим видением того, как искусственный интеллект может быть использован в сфере информационных технологий.

В докладе, опубликованном Международной организацией труда (МОТ), указано, что генеративный искусственный интеллект в первую очередь может повлиять на рабочие места, связанные с офисной работой. По оценкам, более 25% таких задач могут быть полностью заменены ИИ, а более 50% — частично. Однако исследование также показывает, что большинство профессий будут скорее дополняться новой волной генеративного ИИ, чем полностью заменяться.

Данные из документа указывают на то, что в странах с высоким уровнем дохода примерно 5,5% рабочих мест могут быть подвержены автоматизации, в то время как в странах с низким уровнем дохода этот риск составляет около 0,4%. Сергей Полунин отмечает, что искусственный интеллект уже сегодня может заменить рутинные задачи в сфере IT, такие как анализ данных и логов. Его эффективность и минимальное количество ошибок при этом играют важную роль.