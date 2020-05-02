Эксперт рассказал, для кого медицинские маски могут быть опасны

Так, по словам специалиста, если в больницах маски и прочие средства защиты, которые были использованы больными, утилизируют в специальных контейнерах для отхода классов Б и В, то дома зараженные коронавирусом помещают их в обычное ведро. В то же время рабочие обычно занимаются сортировкой бытового мусора собственноручно, что, в свою очередь, накладывает риски инфицирования контактным способом от предметов, использованных зараженными. Кроме того, это также может быть опасно и для работников коммунальных служб.

”Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа”, — рассказал Нагибин. Так, по его словам, необходимо утилизировать маски, перчатки, ватные палочки, а также другие предметы, использованные инфицированным коронавирусом, в отдельный пакет, который впоследствии у него будут забирать. Также Нагибин считает, что не лишним было бы разместить на улицах специальные контейнеры для для эпидемиологически опасных отходов со специально предусмотренной для них утилизацией.