Эксперт рассказал, где в России можно увидеть периодическую комету Понса-Брукса

Астрономы сообщили о приближении к Земле периодической кометы 12P/Понса-Брукса, которая проявляется яркими вспышками, вызванными наличием на её поверхности криовулканов. Руководитель краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов объяснил, что самый подходящий момент для наблюдения за кометой будет в конце марта — начале апреля.

Учёные рассматривают различные предположения о причинах ярких вспышек на комете, в том числе те, которые были предложены британскими астрономами. Изучение кометы проводится Кубанским госуниверситетом с июля 2023 года, и наблюдения показали, что яркие вспышки на её поверхности связаны с солнечными вспышками.

Жители России смогут увидеть комету в различных регионах, особенно в местах, где нет сильного освещения городов, например, на горных вершинах или на побережье моря. Наблюдать комету можно будет как с помощью телескопов, так и невооружённым глазом в направлении северо-западной части горизонта.