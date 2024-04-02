Эксперт рассказал, из чего состоят шаровые молнии

Шаровые молнии всегда были загадкой для учёных. Недавно российские физики провели эксперименты в лаборатории и выяснили, что эти мистические явления могут быть связаны с облаками пара, образовавшимися из грунта. Ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Бычков поделился этой интересной находкой.

Исследователи предполагают, что процесс образования шаровой молнии начинается с обычной молнии, которая ударяет по земле и испаряет часть грунта, создавая в нем пустоту. Пары грунта быстро застывают, образуя шар, который вылетает из земли со скоростью звука, но затем замедляется под воздействием атмосферы, поэтому кажется, что молния возникает из ниоткуда.

Таким образом, шаровая молния представляет собой воздушный шар, наполненный испарениями грунта, и светится от температуры. Её оболочка состоит из застывших оксидов, содержащихся в земле, и способна выдерживать давление газа. Если шар образован отрицательной молнией, он может парить над землёй, отталкиваясь от её отрицательно заряженной поверхности.