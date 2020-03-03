Эксперт рассказал, из-за чего в Арктике может взорваться углеродная бомба

По словам Федуна, вечная мерзлота содержит в себе большие запасы растворенного простейшего углеводорода - метана. Также он сообщил, что несмотря на то, что в России не сфокусированы на проблемах глобального потепления, многие представители бизнеса уже начали размышлять о влиянии климатических изменений. Вероятно, некоторых побудило задуматься об этом потенциальное введение трансграничных карбоновых налогов.

”А вторая часть мотивации — это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений”, — заключил эксперт.