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Эксперт рассказал, из-за чего в Арктике может взорваться углеродная бомба
Все из-за глобального потепления
Эксперт рассказал, из-за чего в Арктике может взорваться углеродная бомба. Так, по словам вице-президента по стратегическому планированию и совладельца нефтяной компании “Лукойл” Леонида Федуна, увеличение температуры в Арктике всего на семь-восемь градусов может спровоцировать взрыв углеродной бомбы.
По словам Федуна, вечная мерзлота содержит в себе большие запасы растворенного простейшего углеводорода - метана. Также он сообщил, что несмотря на то, что в России не сфокусированы на проблемах глобального потепления, многие представители бизнеса уже начали размышлять о влиянии климатических изменений. Вероятно, некоторых побудило задуматься об этом потенциальное введение трансграничных карбоновых налогов.
”А вторая часть мотивации — это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений”, — заключил эксперт.