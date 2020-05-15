Эксперт рассказал, из-за чего в будущем может возникнуть новая пандемия

Сообщается, что вспышка может возникнуть в связи с проникновением человека в дикую природу и уменьшением лесного массива в Южной Америке, что, в свою очередь, связано с активной вырубкой.

Ученые отмечают, что именно это и привело к актуальной пандемии коронавируса.Так, разрастание городов, а также рост численности населения провоцирует уменьшение площади дикий областей. А они, в свою очередь, играют роль природного резервуара для вирусов. Ученые полагают, что до того, как коронавирус передался людям через животных, он перемещался в поппуляции дикий мышей. К слову, именно в провинции Хубэй, где произошла вспышка инфекции, наблюдается активная урбанизация.

Что касается лесов Амазонии, то они представляют из себя большой естественный вирусный резервуар. Однако согласно опубликованным данным, вырубка лесов в последнее время выросла на 85%, уничтожено же было порядка 1202 квадратных километров Амазонии. Лапола напомнил, что в прошлом уничтожение экосистем уже приводило к распространению таких заболеваний, как ВИЧ, лихорадка денге и Эбола. Он также спрогнозировал, что в будущем вспышка новой пандемии может возникнуть именно в Амазонии.