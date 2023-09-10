Эксперт рассказал, как безопасно заряжать телефон вне дома

В последнее время стали известны случаи кибератак на гаджеты, которые заряжаются через общественные USB-порты в общественных местах. Шамиль Магомедов, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий, РТУ МИРЭА, предупреждает, что использование таких бесплатных зарядных станций может быть рискованным. Эксперт объясняет, что хакеры на Западе нашли способы внедрения вредоносных программ через эти порты, что может угрожать безопасности ваших устройств.

Злоумышленники разрабатывают специальные устройства, которые прикрепляют к USB-кабелям на общедоступных станциях. Внутри таких устройств содержится вредоносное программное обеспечение, которое может использовать уязвимости в системе вашего гаджета для заражения его. Эта угроза особенно актуальна для устаревших моделей смартфонов, которые часто становятся целью хакеров.

Больше всего риска связано с общественными зарядными устройствами, которые находятся на улице, такими как те, что установлены в парках и скверах. В России подобные атаки пока не так распространены, так как этот вид сервиса не так широко доступен и не так популярен, как в западных странах. Тем не менее, жители крупных городов должны быть бдительными и предпочитать использовать свои собственные зарядные устройства для предотвращения потенциальных киберугроз.