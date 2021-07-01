Эксперт рассказал, как чаще всего у россиян крадут личные данные

Наука и технологии
Сегодня в 15:38
Эксперт рассказал, как чаще всего у россиян крадут личные данныеОт вирусных ПО до копий официального сайта
В рамках беседы с «Газетой.ru» руководитель группы инженеров по работе с партнерами компании Check Point Software Technologies Сергей Забула назвал способы, которыми часто пользуются злоумышленники для кражи личных данных россиян.
“Одна из наиболее распространенных схем кражи учетных записей — создание копии официального сайта социальной сети. Дизайн и URL-адрес поддельного сайта копируют официальный: многие с трудом могут распознать обман”, — сообщил Забула, отметив, что зачастую мошенники побуждают пользователей перейти по вредоносной ссылке, которую отправляют от лица известных компаний по СМС.
Помимо прочего с целью кражи персональных данных используются и вирусные программы. Так, они заражают компьютер пользователя, получая таким образом доступ к роутеру. Это позволяет им подменять домены соцсетей, в результате пользователь, думая, что переходит на официальный сайт соцсети, на самом деле оказывается на подготовленную хакерами страницу и вводит в ней свои данные.