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Эксперт рассказал, как долго может продлиться пандемия коронавируса
Вполне возможно, что произойдет это уже до конца текущего года
В сети появилась достаточно интересная информация, связанная со сроками распространения эпидемии COVID-19. Российский эксперт, руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко рассказал, как долго может продлиться пандемия коронавируса.
По его словам, распространение вируса может закончиться спустя шесть-семь месяцев с момента, когда стало известно о первых зарегистрированных случаях заражения. Бутенко указал на то, что подобный сценарий уже наблюдался с двумя подобными зоонозными коронавирусными инфекциями — SARS и MERS.
Напомним, что на момент написания данного материала, России было зафиксировано более 62 тыс случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. При этом из них выздоровело 4 891 человек.