Эксперт рассказал, как долго может продлиться пандемия коронавируса

По его словам, распространение вируса может закончиться спустя шесть-семь месяцев с момента, когда стало известно о первых зарегистрированных случаях заражения. Бутенко указал на то, что подобный сценарий уже наблюдался с двумя подобными зоонозными коронавирусными инфекциями — SARS и MERS.

Напомним, что на момент написания данного материала, России было зафиксировано более 62 тыс случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. При этом из них выздоровело 4 891 человек.