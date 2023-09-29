Эксперт рассказал, как гаджеты вредят развитию детей

Слишком много времени, проведённого детьми перед мобильными играми и гаджетами, может привести к задержке в их развитии. Психотерапевт Алексей Вилков выразил беспокойство по этому поводу.

Вилков подчёркивает, что дети, которые играют на смартфонах слишком часто и долго, могут столкнуться с разными проблемами, как физическими, так и психологическими. Он отмечает, что такие дети часто страдают от переутомления, астении и могут испытывать проблемы с зрением и мышлением.

Специалист советует родителям помочь детям разнообразить свой досуг, предлагая альтернативные занятия, такие как танцы, рисование, занятия спортом и музыкой. Эти активности могут способствовать гармоничному развитию и помогать детям развивать навыки в разных сферах жизни.