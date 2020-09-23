Эксперт рассказал, как голосовые помощники "шпионят" за пользователями

Умный ассистент, в силу своей архитектуры, постоянно слушает то, что происходит вокруг устройства, на котором он установлен, приводит слова Оганесяна агентство “Прайм”. Делается это для того, чтобы в момент, когда пользователь произносит команду помощнику, он мог мгновенно ее расслышать и выполнить то, о чем его просят.

И вот тут важно понять, что голосовые ассистенты не только слушают, но и записывают происходящее вокруг, после чего отправляют собранные данные на сервера компании-разработчика. И если Google или Apple вполне ответственно подходят к вопросу использования собранной информации, то третьи лица, которые и обрабатывают поступающие массивы данных, далеко не всегда придерживаются политики конфиденциальности.