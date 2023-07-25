Эксперт рассказал, как и зачем использовать 3D принтеры в строительстве

Технология 3D-печати в строительстве может сильно повлиять на рынок индивидуального жилищного строительства. Это новшество, которое недавно стало популярным, но до сих пор не получило широкого распространения из-за некоторых проблем.

Компании, включая российские, разрабатывают технологии для строительства с помощью 3D-печати, и уже провели несколько проектов домов с её использованием. Однако пока эта технология не стала популярной, так как она требует дорогостоящего оборудования, а стоимость строительства с его использованием выше, чем у обычных методов.

Технология 3D-печати может принести значительные изменения в строительство жилья, сократив время строительства, упростив логистику и позволив создавать уникальные проекты. При массовом использовании такой технологии можно снизить стоимость строительства, так как одновременно можно строить несколько домов или даже посёлков.

Однако на данный момент есть некоторые проблемы, которые затрудняют применение 3D-печати в строительстве. Неровные стены, затруднения при неблагоприятных температурах и необходимость армирования стен — это лишь часть проблем. Технология ещё не позволяет подробно проработать архитектурные стили домов, но с развитием технологии можно решить эти проблемы.