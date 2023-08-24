Эксперт рассказал, как ИИ можно использовать при найме сотрудников

Искусственный интеллект (ИИ) может стать полезным инструментом для HR-специалистов, помогая им автоматизировать различные задачи в сфере управления персоналом. Модели ИИ могут анализировать большие объёмы резюме, находить подходящих кандидатов, а также упрощать документооборот, создавая документы для новых сотрудников.

В России планируется провести эксперимент, в котором будут использованы технологии ИИ для найма на государственную службу. Эксперимент будет осуществляться в два этапа: с сентября 2023 года по март 2024 года, и затем с марта по ноябрь 2024 года. Это представляет собой новый шаг в интеграции ИИ в управлении человеческими ресурсами.

Используя ИИ, HR-специалисты смогут обрабатывать большой объем данных, выявлять подходящих кандидатов, а также создавать документацию и отчёты. Например, можно создать HR-бота, который будет предоставлять персональные рекомендации и отвечать на вопросы о работе и корпоративных мероприятиях. Использование ИИ в HR-сфере позволит упростить рутинные задачи специалистов и сосредоточиться на более сложных и важных задачах, таких как подбор опытных специалистов.

По словам экспертов, внедрение ИИ в HR-работу следует осуществлять постепенно, с постоянным обучением моделей для достижения максимальной точности. Однако использование ИИ не представляет угрозы для текущих сотрудников. В будущем ИИ также может использоваться для оценки эффективности работающих сотрудников.